Квітень, 10 в 23:18

На Закарпатті 40-річного чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

– Обвинувачений був визнаний придатним до військової служби і підлягав призову, адже попередньо успішно пройшов військово-лікарську комісію. Він одержав повістку на відправку у серпні, однак тоді у РТЦК не з’явився, – йдеться у повідомленні.

У грудні минулого року житель смт Буштино знову відмовився від отримання повістки та написав заяву про відмову від призову за мобілізацією.

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Він запевняв, що його погляди суперечать тому, щоб “брати зброю в руки, вбивати та ненавидіти людей”.

Водночас про приналежність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік не повідомив.

– Під час розгляду провадження у суді чоловік скаржився на проблеми зі здоров’ям і на те, що ніхто не звертав уваги на цей факт під час проходження ним ВЛК. Жодних документів, які б підтверджували такі проблеми, чоловік не мав. Відомо також про відсутність звернень від громадянина до місцевих медзакладів з часу одержання ним першої повістки в серпні 2022 року, – повідомили у прокуратурі.

Врахувавши всі обставини та позицію прокурора, Тячівський районний суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним і призначити реальну міру покарання.

Жителя Закарпаття ув’язнили за статтею 336 Кримінального кодексу України.