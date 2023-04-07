Апрель, 07 в 10:42

В Одесской области ГБР разоблачило чиновника воинской части, который отбирал у солдат боевые доплаты.

В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

— Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области, который требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения, — говорится в сообщении.

На данный момент работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тыс. грн.

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Отбирал у солдат боевые доплаты: в Одесской области разоблачили чиновника воинской части / 2 фотографии

Военнослужащему сообщено о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.