Рада запретила фейерверки и салюты

Верховная Рада 11 апреля голосами 290 народных депутатов поддержала усиление контроля за продажей фейерверков, в частности запретила их покупку лицами до 16 лет, а также любое использование в отношении животных.

О принятии в целом законопроекта №7438 сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Также в документе прописан запрет на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (не более 60 дБ). Их позволят использовать во время установленных государством праздничных и нерабочих дней, дней городов и других праздников в соответствии с решением местного совета и на спортивных соревнованиях.

Однако запрет на использование пиротехники не распространяется на ВСУ, Нацполицию и аварийно-спасательные службы.

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