Грозит до 5 лет тюрьмы. Полиция задержала мужчину, который запускал салют во дворе столичной многоэтажки

Март, 27 в 11:59

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют во дворе многоэтажки на Борщаговке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

— К правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный запустил салют в Святошинском районе столицы. Видео с фейерверками опубликовали во многих телеграмм-каналах, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова. С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Сейчас смотрят

Правоохранители опросили около сотни граждан и просмотрели видео с камер наблюдения. По результатам отработки был установлен и задержан вероятный нарушитель.

Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области. Как пояснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом решил его поздравить. Во время обыска в квартире следователи изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой фигурант был одет во время совершения правонарушения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство. Мужчине сообщили ему о подозрении, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.