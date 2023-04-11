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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рада заборонила феєрверки та салюти

Салют
Фото: Dreamstime

Верховна Рада 11 квітня голосами 290 народних депутатів підтримала посилення контролю за продажем феєрверків, зокрема заборонила їх купівлю особам до 16 років, а також будь-яке використання щодо тварин.

Про ухвалення в цілому законопроєкту №7438 повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також у документі прописана заборона на використання і продаж феєрверків, зокрема салютів і петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму (не більш ніж 60 дБ). Їх дозволять використовувати під час встановлених державою святкових і неробочих днів, днів міст та інших свят, відповідно до рішення місцевої ради, та на спортивних змаганнях.

Проте заборона на використання піротехніки не поширюється на ЗСУ, Нацполіцію та аварійно-рятувальні служби.

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Рада заборонила феєрверки та салюти

Верховна Рада IX скликання, заборона, феєрверки
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