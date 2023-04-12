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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Внутри руины: Минкульт показал одно из помещений лавры после пользования УПЦ МП

Лавра після УПЦ МП
Фото: Минкульт

Комиссия Министерства культуры и информационной политики по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника Киево-Печерская лавра 12 апреля наконец смогла попасть в одно из помещений, которым бесплатно пользовались представители УПЦ Московского патриархата.

В частности, члены комиссии зафиксировали аварийное состояние корпуса №112 по улице Лаврской, 11, который непригоден для эксплуатации и имеет явные признаки разрушения.

Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт
Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт
Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт
Лавра після УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП

Комиссия зафиксировала факты разрушения объекта культурного наследия — Книжного склада Киево-Печерской лавры (вторая половина XIX века), который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения — и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 2 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сейчас помещение Книжного склада опечатано представителями заповедника. На месте работают следователи.

31 марта Минкульт обратился с иском в Хозяйственный суд Киева в связи с тем, что Комиссию МКИП в очередной раз не пустили на территорию Национального заповедника Киево-Печерская лавра представители УПЦ Московского патриархата.

Источник: Минкульт
Киево-Печерская лавра, Київ, Минкульт, УПЦ МП
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