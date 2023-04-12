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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Всередині руїни: Мінкульт показав одне із приміщень лаври після користування УПЦ МП

Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передання державного майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра 12 квітня нарешті змогла потрапити до одного з приміщень, яким безкоштовно користувалися представники УПЦ Московського патріархату.

Зокрема, члени комісії зафіксували аварійний стан корпусу №112 по вулиці Лаврській, 11, що непридатний для експлуатації та має явні ознаки руйнування.

Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт
Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт
Лавра після УПЦ МП
Фото: Мінкульт
Лавра після УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП

Комісія зафіксувала факти руйнації об’єктa культурної спадщини – Книжкового складу Києво-Печерської лаври (друга половина ХІХ століття), який є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення – і звернулася до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину за ознаками ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин).

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 2 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі приміщення Книжкового складу опечатано представниками заповідника. На місці працюють слідчі.

31 березня Мінкульт звернувся з позовом до Господарського суду Києва через те, що Комісію МКІП вкотре не пустили на територію Національного заповідника Києво-Печерська лавра представники УПЦ Московського патріархату.

Джерело: Мінкульт
Києво-Печерська лавра, Київ, Мінкульт, УПЦ МП
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