Будут ли праздновать украинцы Пасху и что говорят о запрете УПЦ МП – опрос

Около 90% украинцев планируют в этом году праздновать Пасху (или уже праздновали 9 апреля). Такие результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research накануне праздника.

Подавляющее большинство респондентов (95%) относят себя к христианам восточного обряда, поэтому будут праздновать Пасху 16 апреля.

Более половины из них (53%) имеют в планах посетить храм в грядущие дни, больше всего желающих пойти в церковь приходится на субботу и воскресенье.

Стоит заметить, что по сравнению с 2021 годом часть тех, кто планирует посещать церковь на Пасхальные праздники, увеличилась с 42% до 53%.

Что касается последних событий в Украине, связанных с деятельностью Украинской православной церкви Московского патриархата, то подавляющее большинство опрошенных (88%) слышали о том, что монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта 2023 года. И две трети респондентов (66%) относятся к решению о выселении монахов УПЦ МП положительно (очень или скорее).

С 2021 года изменилось и отношение украинцев к идее запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины. Сейчас 70% опрошенных поддерживают запрет, тогда как в 2021 году таких было чуть более половины (55%).

Такие сдвиги произошли из-за изменения мнения тех, кто ранее был настроен против запрета: сейчас только 9% не поддерживают эту идею, тогда как два года назад таких было 14%, а также из-за того, что определились те, кто ранее сомневался. Часть нейтрально настроенных не претерпела существенных изменений.

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1 330 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 года.

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