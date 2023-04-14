Чи святкуватимуть українці Великдень і що кажуть про заборону УПЦ МП – опитування

Близько 90% українців планують цього року святкувати Великдень (або вже святкували 9 квітня). Такими є результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research напередодні свята.

Переважна більшість респондентів (95%) вважають себе християнами східного обряду, тож святкуватимуть Великдень 16 квітня.

Більш ніж половина з них (53%) мають у планах відвідати храм у прийдешні дні, найбільше охочих піти до церкви припадає на суботу та неділю.

Варто зауважити, що в порівнянні з 2021 роком частка тих, хто планує відвідувати церкву на Великодні свята, збільшилася з 42% до 53%.

Що ж до останніх подій в Україні, пов’язаних із діяльністю Української православної церкви Московського патріархату, то переважна більшість опитаних (88%) чули про те, що ченці УПЦ МП мали покинути територію Києво-Печерської лаври до 29 березня 2023 року. І дві третини респондентів (66%) ставляться до рішення про виселення ченців УПЦ МП позитивно (дуже або швидше).

З 2021 року змінилося і ставлення українців до ідеї заборони діяльності УПЦ МП на території України. Наразі 70% опитаних підтримують заборону, тоді як у 2021 році таких було трохи більш ніж половина (55%).

Такі зсуви відбулися через зміну думки тих, хто раніше був налаштований проти заборони: зараз лише 9% не підтримують цю ідею, тоді як два роки тому таких було 14%, а також через те, що визначилися ті, хто раніше сумнівався. Частка нейтрально налаштованих не зазнала суттєвих змін.

Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Вибірка: 1 330 респондентів у віці 18-60 років, які мешкають у населених пунктах розміром понад 50 тис. жителів. Період проведення: 13-14 квітня 2023 року.

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