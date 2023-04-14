Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что УПЦ МП цивилизованно и добровольно покинет территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом он сказал в интервью изданию LIGA.net.

Александр Ткаченко напомнил, что отменено решение правительства времен Януковича о бессрочном соглашении пользования лаврой Украинской православной церковью МП. Также есть предупреждение от заповедника.

Люди, которые препятствуют деятельности комиссии Минкульта по постепенной передаче объектов лавры, находятся на территории незаконно.

— Но чтобы зафиксировать передачу имущества, Минкульту нужно решение суда. И тогда должны начать действовать [судебные] исполнители, — заявил министр Александр Ткаченко.

Однако Александр Ткаченко надеется еще и на адекватную реакцию другой стороны.

Он напомнил, когда Минкульт взял на себя управление Успенским собором и Трапезной церковью в Верхней лавре, то все произошло более-менее цивилизованно. Тогда представители монастыря вошли в совместную комиссию, подписали акт приема-передачи, подали своих представителей в комиссию по Нижней лавре.

— Но внезапно на следующий день у них изменился взгляд и начались перформансы митрополита Павла. Поэтому мы не можем исключать, что в какой-то момент они снова опомнятся и процесс снова станет цивилизованным и корректным, — заявил Александр Ткаченко.

На вопрос, верит ли министр, что УПЦ МП опомнится и покинет территорию лавры, Александр Ткаченко ответил, что вера умирает последней.

Он напомнил, что сейчас очень изменилось отношение общества к УПЦ МП из-за поведения и многочисленных проявлений коллаборации со стороны этой церкви. Если до войны кто-то еще мог терпеть представителей УПЦ МП, то сейчас это почти невозможно.

— Я думаю, этот процесс закончится. Цивилизованным образом, что важно подчеркнуть. Никоим образом это не касается вопроса религии, это касается управления государством собственным имуществом, — подытожил министр культуры.

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