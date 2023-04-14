Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Министр культуры рассказал, как УПЦ МП должны выселить из Киево-Печерской лавры

лавра Київ
Фото: Pixabay

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что УПЦ МП цивилизованно и добровольно покинет территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом он сказал в интервью изданию LIGA.net.

Александр Ткаченко напомнил, что отменено решение правительства времен Януковича о бессрочном соглашении пользования лаврой Украинской православной церковью МП. Также есть предупреждение от заповедника.

Люди, которые препятствуют деятельности комиссии Минкульта по постепенной передаче объектов лавры, находятся на территории незаконно.

— Но чтобы зафиксировать передачу имущества, Минкульту нужно решение суда. И тогда должны начать действовать [судебные] исполнители, — заявил министр Александр Ткаченко.

Однако Александр Ткаченко надеется еще и на адекватную реакцию другой стороны.

Читайте также
Внутри руины: Минкульт показал одно из помещений лавры после пользования УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП

Он напомнил, когда Минкульт взял на себя управление Успенским собором и Трапезной церковью в Верхней лавре, то все произошло более-менее цивилизованно. Тогда представители монастыря вошли в совместную комиссию, подписали акт приема-передачи, подали своих представителей в комиссию по Нижней лавре.

— Но внезапно на следующий день у них изменился взгляд и начались перформансы митрополита Павла. Поэтому мы не можем исключать, что в какой-то момент они снова опомнятся и процесс снова станет цивилизованным и корректным, — заявил Александр Ткаченко.

На вопрос, верит ли министр, что УПЦ МП опомнится и покинет территорию лавры, Александр Ткаченко ответил, что вера умирает последней.

Читайте также
МКИП подало иск в Хозяйственный суд Киева из-за действий УПЦ МП – Ткаченко
Министр культуры рассказал, как УПЦ МП должны выселить из Киево-Печерской лавры

Он напомнил, что сейчас очень изменилось отношение общества к УПЦ МП из-за поведения и многочисленных проявлений коллаборации со стороны этой церкви. Если до войны кто-то еще мог терпеть представителей УПЦ МП, то сейчас это почти невозможно.

— Я думаю, этот процесс закончится. Цивилизованным образом, что важно подчеркнуть. Никоим образом это не касается вопроса религии, это касается управления государством собственным имуществом, — подытожил министр культуры.

Источник: ЛІГА.net
Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Московский патриархат полностью нацелен на уничтожение Украины — Еленский
Віктор Єленський - голова ДЕСС
Внутри руины: Минкульт показал одно из помещений лавры после пользования УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП
На Пасху Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Министр культуры рассказал, как УПЦ МП должны выселить из Киево-Печерской лавры
Сценарий ФСБ больше не пройдет: Данилов заверил — УПЦ МП не будет в лавре, но нужно время
Олексій Данілов
В Раде предлагают расторгнуть договор с УПЦ МП на аренду Почаевской Лавры
Верховна Рада
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Министр культуры рассказал, как УПЦ МП должны выселить из Киево-Печерской лавры
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Министр культуры рассказал, как УПЦ МП должны выселить из Киево-Печерской лавры
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь