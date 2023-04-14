ГСЧС предупреждает о повышении уровней воды в реках до более 1 метра
Спасатели Украины предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается повышение уровня воды, местами до более 1 м.
Так, 14-17 апреля на Верхнем Днепре будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки. Поэтому возможно затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, затопление основных путей сообщения.
В риске затопления и отдельные населенные пункты.
По данным ГСЧС, возможно начальное затопление жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе.
15-18 апреля на реках бассейна Припяти также повысится уровень воды на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойм.
Прогнозируется затопление сельскохозяйственных угодий и сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.
Так же возможно затопление сельхозугодий в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области.
Из-за осадков 15-17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина