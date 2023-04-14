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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

ГСЧС предупреждает о повышении уровней воды в реках до более 1 метра

розлив річки
Фото: Pixabay

Спасатели Украины предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается повышение уровня воды, местами до более 1 м.

Так, 14-17 апреля на Верхнем Днепре будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки. Поэтому возможно затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, затопление основных путей сообщения.

В риске затопления и отдельные населенные пункты.

По данным ГСЧС, возможно начальное затопление жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе.

15-18 апреля на реках бассейна Припяти также повысится уровень воды на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойм.

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Прогнозируется затопление сельскохозяйственных угодий и сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

Так же возможно затопление сельхозугодий в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области.

Из-за осадков 15-17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий.

Источник: ГСЧС
ДСНС, Наводнение, Річка
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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