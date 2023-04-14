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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ДСНС попереджає про підвищення рівнів води у річках до понад 1 метра

розлив річки
Фото: Pixabay

Рятувальники України попереджають, що найближчими днями на річках очікується підвищення рівня води, місцями до понад 1 м.

Так, 14-17 квітня на Верхньому Дніпрі триватиме зростання рівнів води на 0,1-0,3 м за добу. Тому можливе затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, затоплення основних шляхів сполучення.

У ризику затоплення й окремі населені пункти.

За даними ДСНС, можливе початкове затоплення житлових будинків водами Дніпра та Сожу в низці прирічкових сіл у Чернігівському районі.

15-18 квітня на річках басейну Прип’яті також підвищиться рівень води на 0,1-0,5 м із подальшим затопленням заплав.

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Прогнозується затоплення сільськогосподарських угідь та споруд у прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області.

Так само можливе затоплення сільгоспугідь у Луцькому районі Волинської області та Сарненському районі Рівненської області.

Через опади 15-17 квітня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над поточними відмітками, без негативних наслідків.

Джерело: ДСНС
ДСНС, Повінь, Річка
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