ДСНС попереджає про підвищення рівнів води у річках до понад 1 метра
Рятувальники України попереджають, що найближчими днями на річках очікується підвищення рівня води, місцями до понад 1 м.
Так, 14-17 квітня на Верхньому Дніпрі триватиме зростання рівнів води на 0,1-0,3 м за добу. Тому можливе затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, затоплення основних шляхів сполучення.
У ризику затоплення й окремі населені пункти.
За даними ДСНС, можливе початкове затоплення житлових будинків водами Дніпра та Сожу в низці прирічкових сіл у Чернігівському районі.
15-18 квітня на річках басейну Прип’яті також підвищиться рівень води на 0,1-0,5 м із подальшим затопленням заплав.
Прогнозується затоплення сільськогосподарських угідь та споруд у прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області.
Так само можливе затоплення сільгоспугідь у Луцькому районі Волинської області та Сарненському районі Рівненської області.
Через опади 15-17 квітня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над поточними відмітками, без негативних наслідків.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна