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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Все медучреждения на временно оккупированных территориях переполнены ранеными военными РФ — Генштаб

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены ранеными захватчиками.

Об этом в сводке 16 апреля сообщает Генеральный штаб ВСУ. В результате этого враг использует гражданские учебные заведения в оккупации в собственных целях.

В частности, в Высоком Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги там предоставляются исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 15 апреля, на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями различной степени тяжести, отмечают в Генштабе.

Все медучреждения на временно оккупированных территориях переполнены ранеными военными РФ — Генштаб

Актуальная карта боевых действий в Украине. Фото: Deep State

Также оккупанты присваивают зерновой урожай украинцев. В частности, в Бердянске марионеточная власть пытается вывезти украденную кукурузу, загружая ее на баржи.

В то же время российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения Украины. В частности, в Таврии Херсонской области они активно осуществляют домовой обход местных жителей, чтобы проверить наличие российского паспорта.

Гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, оккупанты сообщили, что в случае неоформления документов до 1 июня намерены депортировать с конфискацией всего личного имущества.

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Источник: Генштаб ВСУ
Бердянск, Война в Украине, Запорожская область, Паспорт, Україна-Росія
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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