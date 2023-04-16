Все медучреждения на временно оккупированных территориях переполнены ранеными военными РФ — Генштаб
Российские войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены ранеными захватчиками.
Об этом в сводке 16 апреля сообщает Генеральный штаб ВСУ. В результате этого враг использует гражданские учебные заведения в оккупации в собственных целях.
В частности, в Высоком Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги там предоставляются исключительно российским военнослужащим.
По состоянию на 15 апреля, на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями различной степени тяжести, отмечают в Генштабе.
Также оккупанты присваивают зерновой урожай украинцев. В частности, в Бердянске марионеточная власть пытается вывезти украденную кукурузу, загружая ее на баржи.
В то же время российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения Украины. В частности, в Таврии Херсонской области они активно осуществляют домовой обход местных жителей, чтобы проверить наличие российского паспорта.
Гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, оккупанты сообщили, что в случае неоформления документов до 1 июня намерены депортировать с конфискацией всего личного имущества.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко