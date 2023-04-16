Все медучреждения на временно оккупированных территориях переполнены ранеными военными РФ — Генштаб

Российские войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены ранеными захватчиками.

Об этом в сводке 16 апреля сообщает Генеральный штаб ВСУ. В результате этого враг использует гражданские учебные заведения в оккупации в собственных целях.

В частности, в Высоком Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги там предоставляются исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 15 апреля, на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями различной степени тяжести, отмечают в Генштабе.

Также оккупанты присваивают зерновой урожай украинцев. В частности, в Бердянске марионеточная власть пытается вывезти украденную кукурузу, загружая ее на баржи.

В то же время российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения Украины. В частности, в Таврии Херсонской области они активно осуществляют домовой обход местных жителей, чтобы проверить наличие российского паспорта.

Гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, оккупанты сообщили, что в случае неоформления документов до 1 июня намерены депортировать с конфискацией всего личного имущества.

Источник : Генштаб ВСУ

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