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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Секретар РНБО прокоментував можливі дати українського контрнаступу

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Деталі майбутнього контрнаступу воїнів ЗСУ на фронті знає лише Україна, яка ухвалює всі необхідні рішення. Дуже обмежене коло осіб знатимуть про стратегічні кроки та всі обставини, які будуть на той час.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам.

– Коли відбуватимуться військові дії на фронті – наші військові на чолі з головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення й варіант дій. І коли хтось вважає, що він знає дату, напрямки, набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення, – зазначив секретар РНБО.

Данілов розповів, що зараз невідомо, коли точно відбудеться контрнаступ воїнів ЗСУ, але це буде дуже обдумане рішення.

– Ми аналізуємо, систематизуємо, доповідаємо президенту, головнокомандувачу. Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде контрнаступ завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке та виважене, – пояснив він.

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Володимир Зеленський, ЗСУ, Олексій Данілов, РНБО, українські військові
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Ольга Чайко
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