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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Україна отримала лише 24 ракети до перших двух РСЗВ HIMARS – міністр оборони

HIMARS
Фото: Генштаб ЗСУ

Країни-союзники надали 24 ракети до перших двох реактивних артилерійських систем HIMARS, які Україна використовувала для знищення російських складів з боєприпасами та інших важливих об’єктів армії РФ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у документальному фільмі Рамштайн: музика перемоги телеканалу ICTV.

– Перші дві установки HIMARS – до них ми отримали 24 ракети всього. Це було свідомо, щоб подивитися, наскільки ми толково спроможні застосовувати, вибирати правильні цілі. Знаєте, не насипати отак, а як це робиться 152-мм калібром за радянською системою, а як хірург бере скальп і тоненько-тоненько в самому потрібному місці робить надріз, – розповів очільник Міноборони України.

Західні реактивні системи прицільно знищують склади з російськими боєприпасами, командні центри, важку техніку та критично важливу ворожу логістику.

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HIMARS, Війна в Україні, Міноборони України, Олексій Резніков, Ракета
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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