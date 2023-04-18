Україна отримала лише 24 ракети до перших двух РСЗВ HIMARS – міністр оборони
Країни-союзники надали 24 ракети до перших двох реактивних артилерійських систем HIMARS, які Україна використовувала для знищення російських складів з боєприпасами та інших важливих об’єктів армії РФ.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у документальному фільмі Рамштайн: музика перемоги телеканалу ICTV.
– Перші дві установки HIMARS – до них ми отримали 24 ракети всього. Це було свідомо, щоб подивитися, наскільки ми толково спроможні застосовувати, вибирати правильні цілі. Знаєте, не насипати отак, а як це робиться 152-мм калібром за радянською системою, а як хірург бере скальп і тоненько-тоненько в самому потрібному місці робить надріз, – розповів очільник Міноборони України.
Західні реактивні системи прицільно знищують склади з російськими боєприпасами, командні центри, важку техніку та критично важливу ворожу логістику.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко