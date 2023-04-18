Країни-союзники надали 24 ракети до перших двох реактивних артилерійських систем HIMARS, які Україна використовувала для знищення російських складів з боєприпасами та інших важливих об’єктів армії РФ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у документальному фільмі Рамштайн: музика перемоги телеканалу ICTV.

– Перші дві установки HIMARS – до них ми отримали 24 ракети всього. Це було свідомо, щоб подивитися, наскільки ми толково спроможні застосовувати, вибирати правильні цілі. Знаєте, не насипати отак, а як це робиться 152-мм калібром за радянською системою, а як хірург бере скальп і тоненько-тоненько в самому потрібному місці робить надріз, – розповів очільник Міноборони України.

Західні реактивні системи прицільно знищують склади з російськими боєприпасами, командні центри, важку техніку та критично важливу ворожу логістику.

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