Зливав росіянам дані про завод – на Одещині затримали зрадника

На Одещині за підозрою у роботі на росіян затримали чоловіка – працівника одного з місцевих заводів хімічної галузі.

Про це повідомили в СБУ Одеської області.

Чоловік передавав своїм знайомим росіянам координати інфраструктури на території підприємства, а також місця базування та види озброєння підрозділів Збройних сил України, які їх охороняють.

Для зв’язку чоловік використовував закриті чати.

Деякі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських військових.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. За це йому може загрожувати ув’язнення на строк від п’яти до восьми років. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Джерело : СБУ

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