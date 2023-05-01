Зливав росіянам дані про завод – на Одещині затримали зрадника

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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Одещині затримали чоловіка, який передавав росіянам дані про оборону хімзаводу

На Одещині затримали чоловіка, який передавав росіянам дані про оборону хімзаводу
Фото: СБУ

На Одещині за підозрою у роботі на росіян затримали чоловіка – працівника одного з місцевих заводів хімічної галузі.

Про це повідомили в СБУ Одеської області.

Чоловік передавав своїм знайомим росіянам координати інфраструктури на території підприємства, а також місця базування та види озброєння підрозділів Збройних сил України, які їх охороняють.

Для зв’язку чоловік використовував закриті чати.

Деякі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських військових.

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. За це йому може загрожувати ув’язнення на строк від п’яти до восьми років. Наразі чоловік перебуває під вартою.

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Джерело: СБУ
Одеська область, СБУ
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