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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Сумском районе слышны взрывы: что известно

В Сумском районе слышны взрывы: что известно
Фото: Depositphotos

В Сумском районе утром слышны взрывы. Воздушной тревоги в регионе не объявляли.

Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко.

— Сумчане, взрывы в Сумском районе! Будьте осторожны! — написал он.

Больше деталей не предоставил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 432-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Суми
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