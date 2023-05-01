В Сумском районе утром слышны взрывы. Воздушной тревоги в регионе не объявляли.

Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко.

— Сумчане, взрывы в Сумском районе! Будьте осторожны! — написал он.

Больше деталей не предоставил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 432-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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