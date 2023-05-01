Марта Бондаренко, редактор ленты
В Сумском районе слышны взрывы: что известно
В Сумском районе утром слышны взрывы. Воздушной тревоги в регионе не объявляли.
Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко.
— Сумчане, взрывы в Сумском районе! Будьте осторожны! — написал он.
Больше деталей не предоставил.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 432-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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