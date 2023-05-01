Война в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Павлограде и Бердянске: 432-й день войны
1 мая, 0:01
Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Павлограде во время воздушной тревоги
Прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги — информацию подтвердил мэр Анатолий Вершина.
Местные власти призывают людей не передвигаться по городу и держаться подальше от окон. Сейчас в небе над Павлоградом можно заметить дым от пожара. Что именно горит — пока не известно.
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