У Сумському районі зранку чути вибухи. Повітряної тривоги в регіоні не оголошували.

Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко.

– Сумці, вибухи в Сумському районі! Будьте обережні! – написав він.

Більше деталей не надав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 432-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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