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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Последний звонок 2023: когда киевские школьники уйдут на летние каникулы

Школа, канікули, навчання, освіта
Фото: Depositphotos

Обычно учебный год в Украине заканчивается в конце мая. В последние дни весны в школах проводят последние звонки, и дети спокойно уходят на летние каникулы.

Однако полномасштабная война внесла свои коррективы в учебный процесс школьников, в частности, из-за значительных повреждений критической инфраструктуры возникли проблемы со светом и отоплением, поэтому качественное обучение детей постоянно ставили на паузу.

Когда в Киеве закончится учебный год 2022-2023, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда в Киеве закончится учебный год 2023

Учебный процесс для столичных школьников продлится до 30 июня 2023 года. Соответствующую рекомендацию получили директора школ в Киеве.

Впрочем, окончательные решения по датам начала, окончания каникул и обучения принимает каждая школа отдельно. Но руководство школ обычно прислушивается к рекомендациям КГГА.

В Департаменте образования и науки Киевского городского совета также отметили, что 16 июня должно стать Днем последнего звонка. В заявлении говорится, что документы об образовании выпускникам следует выдать в период с 21 по 23 июня.

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Кроме того, в пресс-службе Департамента предлагают киевским школам:

  • в мае-июне 2023 года заменить привычную классно-урочную систему на индивидуализированное групповое обучение;
  • создать условия для очного обучения большего количества учащихся;
  • окончить обучение по классно-урочной системе последним звонком 16 июня 2023 года;
  • с 19 по 30 июня проводить индивидуальные и групповые компенсаторные занятия/консультации по отдельному графику по всем предметам;
  • выдать аттестаты выпускникам девятых и 11-х классов 21-23 июня 2023 года.
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Последний звонок 2023: когда киевские школьники уйдут на летние каникулы

Война в Украине, Последний звонок, Школа
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