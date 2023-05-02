Обычно учебный год в Украине заканчивается в конце мая. В последние дни весны в школах проводят последние звонки, и дети спокойно уходят на летние каникулы.

Однако полномасштабная война внесла свои коррективы в учебный процесс школьников, в частности, из-за значительных повреждений критической инфраструктуры возникли проблемы со светом и отоплением, поэтому качественное обучение детей постоянно ставили на паузу.

Когда в Киеве закончится учебный год 2022-2023, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда в Киеве закончится учебный год 2023

Учебный процесс для столичных школьников продлится до 30 июня 2023 года. Соответствующую рекомендацию получили директора школ в Киеве.

Впрочем, окончательные решения по датам начала, окончания каникул и обучения принимает каждая школа отдельно. Но руководство школ обычно прислушивается к рекомендациям КГГА.

В Департаменте образования и науки Киевского городского совета также отметили, что 16 июня должно стать Днем последнего звонка. В заявлении говорится, что документы об образовании выпускникам следует выдать в период с 21 по 23 июня.

Кроме того, в пресс-службе Департамента предлагают киевским школам:

в мае-июне 2023 года заменить привычную классно-урочную систему на индивидуализированное групповое обучение;

создать условия для очного обучения большего количества учащихся;

окончить обучение по классно-урочной системе последним звонком 16 июня 2023 года;

с 19 по 30 июня проводить индивидуальные и групповые компенсаторные занятия/консультации по отдельному графику по всем предметам;

выдать аттестаты выпускникам девятых и 11-х классов 21-23 июня 2023 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.