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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Останній дзвоник 2023: коли київські школярі підуть на літні канікули

Школа, канікули, навчання, освіта
Фото: Depositphotos

Зазвичай навчальний рік в Україні закінчується наприкінці травня. В останні дні весни у школах проводять останні дзвоники, і діти спокійно йдуть на літні канікули.

Однак повномасштабна війна внесла свої корективи у навчальний процес школярів, зокрема, через значні пошкодження критичної інфраструктури виникли проблеми зі світлом та опаленням, тому якісне навчання дітей постійно ставили на паузу.

Коли у Києві закінчиться навчальний рік 2022-2023, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли у Києві закінчиться навчальний рік 2023

Навчальний процес для столичних школярів триватиме до 30 червня 2023 року. Відповідну рекомендацію отримали директори шкіл у Києві.

Втім, остаточні рішення щодо дат початку, закінчення канікул і навчання ухвалює кожна школа окремо. Але керівництво шкіл зазвичай дослухається до рекомендацій КМДА.

У Департаменті освіти та науки Київської міської ради також зазначили, що 16 червня має стати Днем останнього дзвоника. У заяві йдеться, що документи про освіту випускникам варто видати у період з 21 по 23 червня.

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Крім того, у пресслужбі Департаменту пропонують київським школам:

  • у травні-червні 2023 року замінити звичну класно-урочну систему на індивідуалізоване групове навчання;
  • створити умови для очного навчання більшої кількості учнів;
  • закінчити навчання за класно-урочною системою останнім дзвоником 16 червня 2023 року;
  • з 19 до 30 червня проводити індивідуальні та групові компенсаторні заняття/консультації за окремим графіком з усіх предметів;
  • видати атестати випускникам дев’ятих і 11-х класів 21-23 червня 2023 року.
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Війна в Україні, Останній дзвоник, Школа
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