Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким

Віталій Кім

В Николаевской области закроют доступ к пляжам Черного моря и лесам из-за минной опасности.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОВА Виталий Ким.

— Леса, которые были на линии соприкосновения в активных боевых действиях, будут запрещены для отдыха из-за высокой опасности. Территории, которые не были под оккупацией и где не было обстрелов, будут разрешены для отдыха. У нас много таких. Из-за угрозы, из-за заминирования военные не дадут использовать Черное море в курортный сезон, и я с ними полностью согласен, — сказал он.

По словам Кима, определенные внутренние водоемы в области будут доступны для отдыха.

Кроме этого, сейчас прорабатывают локации, которые можно будет использовать для физической и психологической реабилитации и которые смогут посещать жители соседних областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 432-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
В Черном море РФ увеличила количество ракетоносителей — ОК Юг
На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким

Война в Украине, Віталій Кім, Николаевская область, Російська агресія, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Начали маневрировать: Гуменюк о действиях кораблей РФ после взрывов в Севастополе
Наталя Гуменюк
В ЮАР предлагают Путину не ехать на саммит BRICS, чтобы избежать ареста – СМИ
Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса
Войска РФ атаковали Херсон и Кизомыс: есть раненый, спасатели тушат пожары
На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким
Залетели на скорости 160 км/ч: как воины ССО “эвакуировали” две БМП оккупантов
боєць ССО
Неизвестно, сработает ли: Резников о сомнительном состоянии ядерного оружия РФ
Олексій Резніков
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (01.05.2023)
На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (01.05.2023)
На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:30 (01.05.2023)
На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (01.05.2023)
На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь