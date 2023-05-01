На Николаевщине закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы — Ким

В Николаевской области закроют доступ к пляжам Черного моря и лесам из-за минной опасности.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОВА Виталий Ким.

— Леса, которые были на линии соприкосновения в активных боевых действиях, будут запрещены для отдыха из-за высокой опасности. Территории, которые не были под оккупацией и где не было обстрелов, будут разрешены для отдыха. У нас много таких. Из-за угрозы, из-за заминирования военные не дадут использовать Черное море в курортный сезон, и я с ними полностью согласен, — сказал он.

По словам Кима, определенные внутренние водоемы в области будут доступны для отдыха.

Кроме этого, сейчас прорабатывают локации, которые можно будет использовать для физической и психологической реабилитации и которые смогут посещать жители соседних областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 432-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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