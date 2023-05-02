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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Узбережжя Чорного моря на Одещині є закритим через мінну небезпеку – Братчук

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Узбережжя Чорного моря в Одеській області є закритим для відпочивальників через мінну небезпеку.

Про це під час брифінгу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– Спільним наказом обласної військової адміністрації та військового командування, який було прийнято ще у минулому році, заборонено в’їзд та виїзд, перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства на узбережжі Чорного моря, а також у затоках, внутрішніх морських водах та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області. Наказ є чинним, – сказав він.

Братчук закликав українців з розумінням ставитися до ситуації, не виходити на пляжі та не купатися у морі, оскільки це небезпечно.

– З боку військового командування продовжується моніторинг безпекової ситуації. Також наші військові очікують від мерії міста Одеса відповідні пропозиції щодо організації відпочинку на зазначених локаціях. Тобто будуть пропозиції, буде робота військового командування, буде прийняте відповідне рішення, – додав він.

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Війна в Україні, Небезпека, Чорне море
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