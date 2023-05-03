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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Рада законом разрешила изымать из публичного пространства имперские символы России

пушкін в Одесі
Фото: Depositphotos

Памятники, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики, больше не будут вносить в Государственный реестр объектов культурного наследия. Ранее зарегистрированные там объекты изымут из документа.

Соответствующий законопроект №8273 О внесении изменений в закон Об охране культурного наследия поддержали 285 народных избранников, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ создает правовые основания для изъятия памятников культурного наследия из Госреестра недвижимых памятников Украины, которые являются символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Это касается и объектов, символизирующих российскую имперскую политику.

В законе есть новое положение, согласно которому из реестра подлежат изъятию памятники, которые являются символикой коммунистического тоталитарного режима.

Культурным наследием не будут считаться памятники:

  • посвященные людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии;
  • руководителям в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик;
  • посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;
  • являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики.

Решение о внесении (невнесении) в реестр, изъятии объекта культурного наследия из него принимается на основании заключения центрального органа исполнительной власти с учетом рекомендаций Украинского института национальной памяти.

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Рада законом разрешила изымать из публичного пространства имперские символы России

Верховна Рада, декомунізація, Пам'ятник
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