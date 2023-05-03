Рада законом дозволила вилучати з публічного простору імперські символи Росії

Пам’ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики, більше не будуть вносити до Державного реєстру об’єктів культурної спадщини. Раніше зареєстровані там об’єкти вилучать із документа.

Відповідний законопроєкт №8273 Про внесення змін до закону Про охорону культурної спадщини підтримали 285 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що документ створює правові підстави для вилучення пам’яток культурної спадщини з Держреєстру нерухомих пам’яток України, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики та ідеології.

У законі є нове положення, за яким з реєстру підлягають вилученню пам’ятки, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Це стосується й об’єктів, що символізують російську імперську політику.

Культурною спадщиною не будуть вважатися пам’ятки:

присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії;

керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;

присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;

є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.

Рішення про занесення (незанесення) до реєстру, вилучення об’єкта культурної спадщини з нього ухвалюється на підставі висновку центрального органу виконавчої влади з урахуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.

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