Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков. Он вступает в силу через полгода

Через полгода в Украине будут запрещены фейерверки, петарды и парады.

Соответствующий закон Об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине (№7438) подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно ему, запрещается:

использование пиротехнических средств (фейерверков, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа или передача любым способом этих фейерверков;

продажа или передача любым способом лицам, достигшим 16-летнего возраста, фейерверков класса F1.

В то же время запрет не распространяется на использование пиротехнических средств Вооруженными силами Украины, полицией и сотрудниками ГСЧС. Закон вступит в силу через полгода.

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