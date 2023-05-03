Анастасия Кожушко, редактор ленты
Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков. Он вступает в силу через полгода
Через полгода в Украине будут запрещены фейерверки, петарды и парады.
Соответствующий закон Об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине (№7438) подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно ему, запрещается:
- использование пиротехнических средств (фейерверков, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- продажа или передача любым способом этих фейерверков;
- продажа или передача любым способом лицам, достигшим 16-летнего возраста, фейерверков класса F1.
В то же время запрет не распространяется на использование пиротехнических средств Вооруженными силами Украины, полицией и сотрудниками ГСЧС. Закон вступит в силу через полгода.
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