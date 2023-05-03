Зеленський підписав закон про заборону салютів і феєрверків. Він набуває чинності за пів року

За пів року в Україні будуть заборонені феєрверки, петарди та паради.

Відповідний закон Про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні (№7438) підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з ним, забороняється:

використання піротехнічних засобів (феєрверків, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж або передача будь-яким способом цих феєрверків;

продаж або передача будь-яким способом особам, які досягли 16-річного віку, феєрверків класу F1.

Водночас заборона не поширюється на використання піротехнічних засобів Збройними силами України, поліцією та співробітниками ДСНС. Закон набуде чинності через пів року.

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