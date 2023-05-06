Стойкость каждого уничтожает иллюзии мира: Зеленский поздравил украинских пехотинцев с праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских пехотинцев, которые показывают несокрушимость обороны государства и защищают мирных жителей от агрессора.

— Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев — то, что дает нашему государству весомый результат, несокрушимость нашей обороны, — отметил глава государства.

По словам президента, это для него большая честь — поздравлять с Днем пехоты и ежедневно представлять в отношениях с миром наших пехотинцев, которые имеют образцовую украинскую храбрость и стойкость.

— Государство стоит крепко, потому что вы воюете достойно — вместе со всеми украинскими силами обороны и безопасности! Стойкость и смелость каждого нашего солдата уничтожают иллюзии мира — меняют историю. Каждый и каждая, кто получает Украине успех в боях, подталкивает мир быть вместе с нашей силой — быть по одну сторону истории с Украиной. Я благодарю вас за это, — подчеркнул президент.

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