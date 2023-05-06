Стійкість кожного знищують ілюзії світу: Зеленський привітав українських піхотинців зі святом

Президент Володимир Зеленський привітав з професійним святом українських піхотинців, які показують незламність оборони держави та захищають мирних жителів від агресора.

– Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців – те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони, – зазначив глава держави.

За словами президента, це для нього велика честь – вітати з Днем піхоти та щодня представляти у відносинах зі світом наших піхотинців, які мають взірцеву українську хоробрість та стійкість.

– Держава стоїть міцно, бо ви воюєте гідно – разом з усіма українськими силами оборони та безпеки! Стійкість та сміливість кожного нашого солдата знищують ілюзії світу – змінюють історію. Кожен і кожна, хто здобуває Україні успіх у боях, підштовхує світ бути разом із нашою силою – бути на одному боці історії з Україною. Я дякую вам за це, – наголосив президент.

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