Путин – современный Гитлер. С этим утверждением согласны более 90% украинцев
94% украинцев считают, что российский диктатор Владимир Путин является современным Адольфом Гитлером – за военные преступления оккупационной армии РФ в Украине.
Это следует из результатов опроса, проведенного фондом Демократические инициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.
Полностью с этим утверждением согласны 82,2% опрошенных, еще 11,8% респондентов скорее согласны, чем наоборот.
Не считают Путина современным Гитлером лишь чуть более 1% украинцев.
Среди военных преступлений России с начала полномасштабного вторжения, которые больше всего запечатлелись в памяти, опрошенные назвали: расстрелы и пытки оккупантами жителей Бучи, массовое убийство гражданских в Мариуполе и авиаудар по Драматическому театру, а также убийство пленных украинских военных в Еленовке.
Социологи отмечают, что другие военные преступления оккупантов, связанные с умышленными убийствами гражданских в результате ракетных обстрелов, тоже навсегда останутся в коллективной памяти украинцев.
На вопрос о том, как события у опрошенных ассоциируются с горем и отчаянием, большинство людей вспоминали последствия военных преступлений РФ.
Источник: Фонд Демократические инициативы имени И.Кучерива
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев