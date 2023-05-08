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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Путин – современный Гитлер. С этим утверждением согласны более 90% украинцев

путін гітлер

94% украинцев считают, что российский диктатор Владимир Путин является современным Адольфом Гитлером за военные преступления оккупационной армии РФ в Украине.

Это следует из результатов опроса, проведенного фондом Демократические инициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

Полностью с этим утверждением согласны 82,2% опрошенных, еще 11,8% респондентов скорее согласны, чем наоборот.

Не считают Путина современным Гитлером лишь чуть более 1% украинцев.

Путин — современный Гитлер. С этим утверждением согласны более 90% украинцев

Скриншот: Фонд Демократические инициативы имени И.Кучерива

Среди военных преступлений России с начала полномасштабного вторжения, которые больше всего запечатлелись в памяти, опрошенные назвали: расстрелы и пытки оккупантами жителей Бучи, массовое убийство гражданских в Мариуполе и авиаудар по Драматическому театру, а также убийство пленных украинских военных в Еленовке.

Социологи отмечают, что другие военные преступления оккупантов, связанные с умышленными убийствами гражданских в результате ракетных обстрелов, тоже навсегда останутся в коллективной памяти украинцев.

На вопрос о том, как события у опрошенных ассоциируются с горем и отчаянием, большинство людей вспоминали последствия военных преступлений РФ.

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Источник: Фонд Демократические инициативы имени И.Кучерива

Адольф Гітлер, Война в Украине, Військові злочини, Владимир Путин, Українці
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