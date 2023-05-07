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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Путин черпает всю свою легитимность из парада: в Москве с тревогой готовятся к 9 мая

репетиція параду у москві
Фото: Getty Images

Москву охватила невиданная ранее нервозность накануне парада ко Дню победы, пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что инцидент с неизвестными беспилотниками над Кремлем поставил Москву на грань нервного срыва.

Власти РФ запретили использование дронов и начали глушить GPS-сигналы. Это привело к тому, что такси в приложениях вызова такси начали “появляться” Москве-реке. А полицейским в спешке раздали бинокли для обнаружения дронов.

— Я никогда раньше не видел такой нервозности. Но День победы должен состояться, другого выхода нет, — сказал один из чиновников московской мэрии на условиях анонимности.

Еще до дронов на Кремлем среди российского руководства наблюдались признаки беспокойства относительно празднований на фоне опасений украинских ударов. По меньшей мере шесть регионов РФ отменили празднование, причем один расположен в 640 км от границы с Украиной.

День победы во Второй мировой войне, которую россияне называют “великой отечественной”, постепенно стал центральным элементом видения российской идентичности диктатором Владимиром Путиным за 23 года его пребывания у власти. Тщательно организованные парады традиционно предоставляют Кремлю возможность продемонстрировать “военную мощь”.

— Для Путина это, безусловно, самое важное событие года. Путин черпает всю свою легитимность из этого парада, позиционируя себя как прямого преемника армии, победившей нацистскую Германию, — сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Учитывая эту важность для Кремля, парад в Москве состоится. Колесников добавил, что это также шанс Путина показать народу, что он все еще силен и контролирует “специальную военную операцию” в Украине.

Телеканал CNN сообщал, что репетиции к параду начались в Москве в воскресенье, 7 мая. Солдаты маршировали по Красной площади, которая была украшена плакатами и инсталляциями с датой запланированного парада.

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Guardian указывает, что несмотря на помпезность парада дела у самой России в войне против Украины плохи. Ее попытка зимнего и весеннего наступления принесла Москве минимальные достижения за огромную цену. По оценкам западных чиновников, только с декабря в боях в Украине погибло более 20 тыс. российских оккупантов. А сейчас российские оккупанты в ожидании контрнаступления Украины.

Эксперты говорят, что в городах РФ, в которых состоятся парады, будут маршировать только солдаты срочной службы, потому что все контрактники на войне в Украине. Более того, некоторые регионы будут вынуждены прибегнуть к креативу и привлечь военных инструкторов и другой персонал, чтобы создать видимость нормальной ситуации.

Кроме того, в России отменили традиционную там процессию “Бессмертный полк” с портретами ветеранов Второй мировой войны. Власти опасаются, что шествие может осветить реальное количество российских потерь в Украине, поскольку родственники принесут портреты погибших в войне в Украине.

Акція Безсмертний полк у РФ

Фото: Getty Images

Колесников предположил, что во время парада Путин, вероятно, проведет исторические параллели между двумя войнами, ошибочно выставляя Украину как “наследницу” нацистской Германии. Во время прошлогодней речи он заявил, что российская армия воюет в Украине, “чтобы в мире не было места мясникам, убийцам и нацистам”.

Но, несмотря на усилия Кремля представить войну как экзистенциальную битву за выживание страны, есть признаки того, что определенная часть людей не охотно готова жертвовать собственным благополучием ради прихотей Кремля.

Согласно последнему опросу Левада-центра, большинство россиян не хотят выделять 1 тыс.-2 тыс. рублей (470-940 грн) в месяц на нужды солдат в Украине.

Этот же опрос показал, что тревога и страх были эмоциями, которые респонденты чаще всего называли, когда их спрашивали о новом законе об электронном призыве. По словам Колесникова, российское общество адаптировалось к реалиям войны, но это не значит, что люди готовы пожертвовать всем. Если есть возможность остаться в стороне, они с радостью ею воспользуются.

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Источник: The Guardian, CNN
9 Травня, Військовий парад, Владимир Путин, День перемоги, Друга світова війна, Россия
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