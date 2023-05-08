Путін – сучасний Гітлер. Із цим твердженням згодні понад 90% українців

94% українців вважають, що російський диктатор Володимир Путін є сучасним Адольфом Гітлером – за воєнні злочини окупаційної армії РФ в Україні.

Це випливає з результатів опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва та Центром Разумкова.

Повністю з цим твердженням згодні 82,2% опитаних, ще 11,8% респондентів швидше згодні, аніж навпаки.

Не вважають Путіна сучасним Гітлером лише трохи більш ніж 1% українців.

Серед воєнних злочинів Росії від початку повномасштабного вторгнення, які найбільше закарбувалися в пам’яті, опитувані назвали: розстріли та тортури окупантами жителів Бучі, масове вбивство цивільних у Маріуполі та авіаудар по Драматичному театру, а також вбивство полонених українських військових в Оленівці.

Соціологи зазначають, що інші воєнні злочини окупантів, пов’язані з умисними вбивствами цивільних внаслідок ракетних обстрілів, теж назавжди залишаться в колективній пам’яті українців.

На питання про те, як події у опитаних асоціюються з горем і розпачем, більшість людей згадували наслідки воєнних злочинів РФ.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені І.Кучеріва

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