Путін – сучасний Гітлер. Із цим твердженням згодні понад 90% українців
94% українців вважають, що російський диктатор Володимир Путін є сучасним Адольфом Гітлером – за воєнні злочини окупаційної армії РФ в Україні.
Це випливає з результатів опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва та Центром Разумкова.
Повністю з цим твердженням згодні 82,2% опитаних, ще 11,8% респондентів швидше згодні, аніж навпаки.
Не вважають Путіна сучасним Гітлером лише трохи більш ніж 1% українців.
Серед воєнних злочинів Росії від початку повномасштабного вторгнення, які найбільше закарбувалися в пам’яті, опитувані назвали: розстріли та тортури окупантами жителів Бучі, масове вбивство цивільних у Маріуполі та авіаудар по Драматичному театру, а також вбивство полонених українських військових в Оленівці.
Соціологи зазначають, що інші воєнні злочини окупантів, пов’язані з умисними вбивствами цивільних внаслідок ракетних обстрілів, теж назавжди залишаться в колективній пам’яті українців.
На питання про те, як події у опитаних асоціюються з горем і розпачем, більшість людей згадували наслідки воєнних злочинів РФ.
Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені І.Кучеріва
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв