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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 439-ї доби війни, розпочатої країною-агресором Росією.

– Можемо ми, а отже, зможуть і інші, якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами. Дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат! Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності, – наголосив глава держави.

Президент відзначив воїнів 96 Київської зенітної ракетної бригади, які за цю та минулу добу чудово себе проявили. Він подякував нашим підрозділам, які бʼються на найжорстокіших напрямках: Марʼїнка, Бахмут, Авдіївка.

Президент провів засідання Ставки головнокомандувача, на якій доповідали командувачі оперативних напрямків, головком, керівники розвідки.

– До речі, доповіді Буданова й Литвиненка були особливо ґрунтовними та дуже актуальними. На їхній основі робитимемо певні кроки, які зміцнять наш захист. Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України! Хай перемога над теперішнім злом рашизму буде найкращим вшануванням пам’яті тих, хто боровся і переміг нацизм, – наголосив Зеленський.

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Війна в Україні, витрати на оборону, Володимир Зеленський, ЗСУ, Розмінування Донбасу
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