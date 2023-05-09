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Юля Захарченко, редактор ленты

Вероятно, Искандерами: войска РФ ударили ракетами по Павлоградскому району

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Российские войска ударили ракетами по Павлоградскому району Днепропетровской области. Два взрыва прогремели в Межирицкой громаде.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, вероятно, враг целился из баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер.

По предварительной информации, погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет. Места ударов обследуют спасатели, а последствия уточняются.

Недавно российская армия обстреляла Никополь, где пострадал один человек. У 43-летнего мужчины зафиксированы рваные раны головы и грудной клетки.

В результате атаки повреждены АЗС, транспортное предприятие, побило две машины — легковую и грузовую, а еще — линию электропередач.

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Война в Украине, Днепропетровская область, Павлоград, Ракетные удары России
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