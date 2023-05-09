Вероятно, Искандерами: войска РФ ударили ракетами по Павлоградскому району
Российские войска ударили ракетами по Павлоградскому району Днепропетровской области. Два взрыва прогремели в Межирицкой громаде.
Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, вероятно, враг целился из баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер.
По предварительной информации, погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет. Места ударов обследуют спасатели, а последствия уточняются.
Недавно российская армия обстреляла Никополь, где пострадал один человек. У 43-летнего мужчины зафиксированы рваные раны головы и грудной клетки.
В результате атаки повреждены АЗС, транспортное предприятие, побило две машины — легковую и грузовую, а еще — линию электропередач.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая