Вероятно, Искандерами: войска РФ ударили ракетами по Павлоградскому району

Российские войска ударили ракетами по Павлоградскому району Днепропетровской области. Два взрыва прогремели в Межирицкой громаде.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, вероятно, враг целился из баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер.

По предварительной информации, погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет. Места ударов обследуют спасатели, а последствия уточняются.

Недавно российская армия обстреляла Никополь, где пострадал один человек. У 43-летнего мужчины зафиксированы рваные раны головы и грудной клетки.

В результате атаки повреждены АЗС, транспортное предприятие, побило две машины — легковую и грузовую, а еще — линию электропередач.

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