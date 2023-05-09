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Юля Захарченко, редактор ленты

Зеленский анонсировал разработку новой концепции безопасности для Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел сегодня совещание по безопасности, во время которого обсудили разработку фундаментальной новой концепции безопасности для Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении за 8 мая 2023 года. По его словам, власти Украины комплексно ответят на все вопросы, которые касаются безопасности мирных жителей.

— Еще одно совещание по безопасности, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах, — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что во время совещания обсудили защиту границы и гарантии защиты от российского террора.

— От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора, которую имеют наиболее передовые государства мира. Все это будет представлено. Все это будет реализовано, — подчеркнул президент Украины.

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Безпека, Война в Украине, витрати на оборону, Владимир Зеленский, Границы Украины
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