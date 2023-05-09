Зеленський анонсував розробку нової концепції безпеки для України

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні безпекову нараду, під час якої обговорили розробку фундаментальної нової концепції безпеки для України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні за 8 травня 2023 року. За його словами, влада України комплексно відповість на всі питання, які стосуються безпеки мирних жителів.

– Ще одна безпекова нарада, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що під час наради обговорили захист кордону та гарантії захисту від російського терору.

– Від захисту кордону – до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки – до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано, – зауважив президент України.

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