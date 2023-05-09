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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський анонсував розробку нової концепції безпеки для України

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні безпекову нараду, під час якої обговорили розробку фундаментальної нової концепції безпеки для України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні за 8 травня 2023 року. За його словами, влада України комплексно відповість на всі питання, які стосуються безпеки мирних жителів.

– Ще одна безпекова нарада, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що під час наради обговорили захист кордону та гарантії захисту від російського терору.

– Від захисту кордону – до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки – до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано, – зауважив президент України.

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Безпека, Війна в Україні, витрати на оборону, Володимир Зеленський, Кордони України
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