Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ – СМИ

Бывший президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией. Об этом говорится в письме-заявлении за его подписью на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Схемы. По данным журналистов, письмо написано на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака и составлено на русском языке.

В документе стоит его подпись с пометкой: Богуслаев, пенсионер, инвалид первой группы. В сопроводительном письме его адвоката указана дата направления заявления — 20 марта 2023 года.

Журналисты Схем спросили у Офиса президента и Главного управления разведки Минобороны Украины, могут ли Богуслаева обменять с Россией.

— Украина будет применять все доступные инструменты, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам, — отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

В Украине Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ, однако он отрицает все обвинения.

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