Зеленский ввел в действие санкции против Богуслаева, Минфина РФ, Совета Федерации и ФСБ

Апрель, 01 в 15:33

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и еще более 250 россиян, а также сотни российских компаний.

Об этом говорится на сайте Офиса президента в указах главы государства.

Первый документ вводит санкции против 240 человек и 155 компаний и структур. Второй указ вводит ограничения против 33 человек и 225 компаний.

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Санкции введены, в частности, против Совета Федерации, Минфина РФ, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны РФ, предприятий военно-промышленного комплекса, приборостроения, радиоэлектроники и кабельной промышленности. Санкции будут действовать 10 лет.

Согласно новым данным СБУ, бывший президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, который подозревается в работе на Россию, блокировал поставки боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года.

Сейчас Богуслаев находится в СИЗО. 30 марта Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и продлил срок его содержания под стражей до 27 мая.

Сам Богуслаев был арестован в октябре 2022 года по подозрению в государственной измене и пособничеству государству-агрессору.