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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Експрезидент Мотор Січі Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з РФ – ЗМІ

В'ячеслав Богуслаєв
Фото: УНІАН

Колишній президент компанії Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією. Про це йдеться у листі-заяві за його підписом на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Схеми. За даними журналістів, лист написано на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака та викладено російською мовою.

У документі стоїть його підпис із приміткою: Богуслаєв, пенсіонер, інвалід першої групи. У супровідному листі його адвоката вказана дата направлення заяви – 20 березня 2023 року.

Журналісти Схем запитали в Офісу президента та Головного управління розвідки Міноборони України, чи можуть Богуслаєва обміняти з Росією.

– Україна застосовуватиме всі доступні інструменти, щоб повертати наших військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами, – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та протидію ЗСУ, проте він заперечує всі обвинувачення.

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Війна в Україні, Міноборони України, Мотор-Січ, Обмін полоненими, Офіс президента, Розвідка
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