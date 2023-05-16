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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

У РФ нет сил для повторения масштабных наступательных действий: в ГУР рассказали, к чему готовятся оккупанты

У РФ нет сил для повторения масштабных наступательных действий: в ГУР рассказали, к чему готовятся оккупанты
Фото: УНИАН

У российских войск сейчас нет возможностей, ресурсов и резервов на повторение масштабных наступательных действий против Украины. Однако оккупанты готовились к обороне все это время.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

По его словам, Украина делает все возможное ради защиты национальных интересов и деоккупации территорий. Энергетический блицкриг оккупантов провалился, а зима закончилась, поэтому сейчас основными целями ракетных ударов РФ являются украинские военные объекты, силы, средства и техника.

Представитель ГУР рассказал, что в России сейчас сложная ситуация из-за санкций, ограниченные возможности собственного военно-промышленного комплекса, поэтому оккупанты активно ищут средства компенсации и замены не только в отношении ударных дронов-камикадзе Shahed.

В частности, иранские дроны — это лишь одно из немногих системных достижений оккупантов по привлечению иностранных ресурсов. У россиян есть достаточно большой запас ракет С-300, которые могут длительное время наносить ущерб и удары, особенно по прифронтовым приграничным территориям, утверждает Юсов.

Он считает, что враг будет учитывать поставки любых новых видов вооружения Украине для базирования и дислокации российских сил, а также охраны и усиления средств противовоздушной противоракетной обороны различных объектов.

Сейчас РФ активно атакует территории, в частности Север Украины. Это сочетается с активизацией вражеских ДРГ, которые пытаются прощупывать государственную границу. В целом враг переходит к обороне (кроме отдельных направлений, в частности Бахмутского), подчеркнул представитель ГУР.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Міноборони України, Разведка
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