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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 20 кв. км, РФ знищує артилерією місто – Міноборони

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом декількох днів українські військові звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. км. Водночас РФ дещо просувається в самому Бахмуті.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що ворог вщент знищує Бахмут артилерією, а також підтягує підрозділи професійних десантників.

– Тривають важкі бої з різним результатом. У цій ситуації наші війська роблять максимум і навіть більше. Оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною, – наголосила заступниця очільника МО.

Маляр нагадала, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєнні. Проте завдяки діям українських військових ще з минулого літа країна-агресор РФ не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Вона звернула увагу, що інформацію про перебіг бойових дій варто розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції та не виривати з контексту подій.

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Бахмут, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Ганна Маляр, Донецька область, ЗСУ, Міноборони України
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