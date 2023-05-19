Кличко заявил, что в Киеве разрабатывают план массового строительства укрытий

Власти Киева разрабатывают план массового строительства помещений двойного назначения, которые в военное время могут быть использованы как укрытие.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

– Мы сейчас разрабатываем ключевой план по массовому строительству помещений двойного использования. То есть помещений, которые могут использоваться как укрытие в военное время, а в мирное время — для других хозяйственных целей, – рассказал мэр.

По его словам, для этого рассматривается строительство и обустройство паркингов, защищенных холлов и залов в детских садах и школах, подземных переходах.

Кличко отметил, что проект реализуется за счет городского бюджета. На каждый столичный район выделено по 10 млн грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.