Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Кличко заявив, що у Києві розробляють план масового будівництва укриттів
Влада Києва розробляє план масового будівництва приміщень подвійного призначення, які у воєнний час можуть бути використані як укриття.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
– Ми зараз розробляємо ключовий план із масового будівництва приміщень подвійного використання. Тобто приміщень, які можуть використовуватися як укриття у воєнний час, а в мирний час – для інших господарських цілей, – розповів мер.
За його словами, для цього розглядають будівництво й облаштування паркінгів, захищених холів і залів у дитячих садках і школах, підземних переходах.
Кличко зазначив, що проєкт реалізовується коштом міського бюджету. На кожен столичний район виділено по 10 млн грн.
Джерело: Інтерфакс-Україна
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