Кличко заявив, що у Києві розробляють план масового будівництва укриттів

Влада Києва розробляє план масового будівництва приміщень подвійного призначення, які у воєнний час можуть бути використані як укриття.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Ми зараз розробляємо ключовий план із масового будівництва приміщень подвійного використання. Тобто приміщень, які можуть використовуватися як укриття у воєнний час, а в мирний час – для інших господарських цілей, – розповів мер.

За його словами, для цього розглядають будівництво й облаштування паркінгів, захищених холів і залів у дитячих садках і школах, підземних переходах.

Кличко зазначив, що проєкт реалізовується коштом міського бюджету. На кожен столичний район виділено по 10 млн грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.