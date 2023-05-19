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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В РФ заговорили об обмене гражданских пленных – Лубинец

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Представители Государственной думы РФ озвучили вопрос необходимости возвращения гражданских и даже попросили у Путина дать поручение.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

– В очередной раз для российской стороны подчеркиваю, что Украина готова отдать российских граждан для отбывания наказания в РФ. Важным является факт того, действительно ли страна заботится о своих и готова ли их забирать, – сказал он.

Уполномоченный по правам человека отметил, что Украина со своей стороны предоставила список граждан пожилого возраста, которые незаконно удерживаются российской стороной. Поэтому ожидает, что РФ будет заинтересована в возвращении своих граждан, ведь Украина, со своей стороны, на всех возможных площадках заявляет о том, что хочет вернуть каждого гражданского, которого незаконно переместила или похитила РФ.

Лубинец отметил, что согласно 4-й Женевской конвенции, гражданских нельзя брать в плен.

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В РФ заговорили об обмене гражданских пленных – Лубинец

Война в Украине, Дмитрий Лубинец, Російська агресія, Россия, Украина
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