В РФ заговорили об обмене гражданских пленных – Лубинец

Представители Государственной думы РФ озвучили вопрос необходимости возвращения гражданских и даже попросили у Путина дать поручение.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

– В очередной раз для российской стороны подчеркиваю, что Украина готова отдать российских граждан для отбывания наказания в РФ. Важным является факт того, действительно ли страна заботится о своих и готова ли их забирать, – сказал он.

Уполномоченный по правам человека отметил, что Украина со своей стороны предоставила список граждан пожилого возраста, которые незаконно удерживаются российской стороной. Поэтому ожидает, что РФ будет заинтересована в возвращении своих граждан, ведь Украина, со своей стороны, на всех возможных площадках заявляет о том, что хочет вернуть каждого гражданского, которого незаконно переместила или похитила РФ.

Лубинец отметил, что согласно 4-й Женевской конвенции, гражданских нельзя брать в плен.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.