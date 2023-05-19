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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У РФ заговорили про обмін цивільних полонених – Лубінець

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Представники Державної думи РФ озвучили питання необхідності повернення цивільних громадян та навіть попросили у Путіна надати доручення.

Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

– Вчергове для російської сторони наголошую на тому, що Україна готова віддати російських громадян для відбування покарання у РФ. Важливим є факт того, чи дійсно країна піклується про своїх та чи готова їх забирати, – сказав він. 

Уповноважений з прав людини зазначив, що Україна зі свого боку надала список громадян літнього віку, які незаконно утримуються російською стороною. Тож очікує, що РФ буде зацікавлена в поверненні своїх громадян, адже Україна, зі свого боку, на всіх можливих майданчиках заявляє про те, що хоче повернути кожного цивільного, якого незаконно перемістила чи викрала РФ. 

Лубінець наголосив, що відповідно до 4-ої Женевської конвенції, цивільних не можна брати в полон. 

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Війна в Україні, Дмитро Лубінець, Російська агресія, Росія, Україна
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