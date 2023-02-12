РФ пытается намеренно затянуть обмен пленными с Украиной: Лубинец рассказал о причинах

Февраль, 12 в 18:02

Российская Федерация намеренно пытается затянуть обмен пленными, выступая с тезисами, что украинские военные якобы не хотят возвращаться домой.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, РФ пытается убедить международное сообщество, распространяя ложную информацию.

В то же время РФ отказывается предоставить украинской стороне и нашим международным партнерам доступ к пленным, не имея никаких доказательств собственных заявлений.

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— РФ верит в то, что так можно объяснить, почему не отдают наших героев. Мы начали за этим наблюдать давно, но это не было настолько масштабно, как сейчас. Российская сторона сначала просто затягивала. Потом начала говорить, что “эти отказались от обмена, а эти не хотят возвращаться в Украину”, потому что якобы снова сразу бросают на фронт. Но это неправда, — отметил он.

Лубинец поделился, что россияне обвиняют украинцев в том, что делают сами, но украинская сторона имеет прямые доказательства, в отличие от РФ.

В частности, в плен воинов ВСУ некоторые представители армии РФ попадали уже дважды — это официально зафиксировано.