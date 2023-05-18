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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области — Гуменюк

Російські військові
Фото: Минобороны

Российские оккупанты искусственно повысили уровень воды в Каховском водохранилище, чтобы навредить Украине, однако они создали себе минную ловушку на левом берегу Херсонской области.

Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы, но сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали, — рассказала Гуменюк.

Она объяснила, что в пропагандистских пабликах вспыхнул большой скандал из-за того, что оккупанты потеряли людей, когда затопили отдельные участки Херсонской области без предупреждения.

Гуменюк утверждает, что оккупанты пытаются маневрировать на заминированных участках с помощью лодок, которые они воруют у местных жителей, а также забирают все, что им может понадобиться, в частности, боекомплект.

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Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области — Гуменюк

Война в Украине, Днепр, Новости Херсона, Херсонская область, Херсонщина
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