Війська РФ з’єднали Джарилгач з ТОТ Херсонщини, засипавши переправу до острова піском – Генштаб

Російські війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 19 травня 2023 року Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, окупанти намагаються інтенсивніше використовувати природоохоронну територію національного парку для військових потреб. Зокрема, вони облаштували на острові військовий полігон.

Острів Джарилгач на карті

Водночас російські війська постійно зазнають великих втрат на полі бою. Через це ворог облаштовує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.

Зокрема, у Голубівці Луганської області місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправили близько 50 поранених російських солдатів.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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