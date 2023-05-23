Как заставить РФ проиграть и забыть об Украине — The Atlantic

Поражение России должно быть достигнуто в головах российского руководства, и для этого необязательно организовывать марш на Москву. В то же время, Западу следует быть решительнее в поддержке Украины и давлении на Кремль и РФ.

Об этом в статье под названием “Для Украины недостаточно победить. Россия должна проиграть” для журнала The Atlantic написал Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента США, профессор Школы передовых международных исследований в Университете Джона Хопкинса и аналитик Центра стратегических и международных исследований (США).

По его мнению, США страдают от намеренной нечеткости в формулировании своих целей в российской войне в Украине.

— Вялые фразы вроде “помочь Украине защитить себя” или, что еще хуже, “поставить Украину в наилучшее возможное положение для переговоров” либо бессмысленны, либо бессодержательны. Бюрократический умственный туман маскируется под искусную политику, и это опасно, — считает автор.

По его словам, стратегия — это соответствие средств и целей, а на войне легко стать одержимым действием, а не целью, и тем самым впасть в знаменитое описание Фридриха Ницше самой распространенной человеческой глупости: забыть, что человек намеревался сделать в первую очередь, считает Элиот Коэн.

Автор указывает, что в отличие от США, Украина знает, как определить победу: границы до 2014 года очищены от захватчиков, изгнанники и беженцы возвращены, общество и экономика восстановлены, членство в Европейском Союзе и НАТО достигнуто, а российским насильникам, палачам и убийцам обеспечена определенная мера правосудия.

— Точно так же мы знаем, как русские определяют победу: Украина, разбитая и отрезанная от Запада, большая часть ее территории аннексирована; Европа в беспорядке, которая возобновляет свою зависимость от дешевых природных ресурсов и деловых возможностей Москвы; и восстановление большей части старого российского имперского государства, — пишет Элиот Коэн.

Бывший советник Госдепа подчеркивает, что Запад “должен хотеть победы, как ее определяет Украина”. При этом, чтобы достичь этой победы, Западу нужно не только помочь в поражении РФ, он должен еще и убедить Россию в том, что она побеждена.

Коэн указывает, что для России победа будет означать еще больше возможностей для вмешательства в дела Европы и расширение влияния Кремля с помощью неограниченного насилия. Россия сможет, таким образом, безнаказанно совершать резню и зверства, а ее амбиции будут расти вместе с успехом.

— Победа России также покажет всему миру, что Западу, включая США, не хватает решимости, несмотря на свое богатство, выполнять свои обязательства, что послужит Пекину обнадеживающим уроком, — указывает автор.

В то же время, пишет Коэн, поражение России, наоборот, заставит Пекин — уже несколько нервничающий из-за некомпетентности и диких заявлений своего партнера — обороняться, укрепит западный альянс и поможет сохранить некоторые из основных норм достойного поведения в тех частях мира, которые наиболее важны для Запада.

— Прежде всего, это навсегда заблокирует российский имперский проект, потому что без Украины, как отметил историк Доминик Ливен, Россия не может быть империей, — пишет он.

По его словам, в нынешних реалиях поражение России не требует марша на Москву, как и не требует, чтобы РФ была беззащитной и опустошенной, поскольку это невозможно без Третьей мировой войны.

— Скорее, это будет достигнуто в головах лидеров и населения России. Россия должна быть убеждена, что военный инструмент и его применение в крупномасштабной войне неизбежно потерпят неудачу, и она должна осознать, что Украина окончательно и полностью потеряна, — пишет профессор.

Коэн напоминает, что в истории подобные ситуации уже имели место. Так, Израиль, который не оккупировал арабские столицы в 1967 году, заставил арабские государства отказаться от мысли, что они могут уничтожить еврейское государство обычными средствами. Война 1973 года заставила прийти к выводу, что даже ограниченный обычный конфликт слишком опасен, чтобы пытаться его вести.

В то же время, во Вьетнаме и Афганистане США потерпели поражение, не проиграв ни одного сражения.

— Мы убедились, что воевать бесполезно и больно, что наши враги непримиримы и непобедимы, а цена, заплаченная кровью, сокровищами и вниманием, ни в коей мере не стоит и никогда не будет стоить таких затрат, — пишет автор.

Бывший советник Госдепа привел слова Карла фон Клаузевица, немецкого военного теоретика и практика, согласно которым война — это испытание моральных и физических сил посредством последних.

— Украина должна не только добиться успеха на поле боя в своих предстоящих контрнаступлениях; она должна обеспечить не только упорядоченный отвод российских войск после переговоров о прекращении огня. Если говорить жестоко, мы должны увидеть массы россиян бегущих, дезертирующих, расстреливающих своих офицеров, взятых в плен или погибших. Поражение россиян должно быть безошибочно большим и кровавым, — пишет он.

Коэн указывает, что теории победы России в войне против Украины рушились одна за другой.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин начал с веры в то, что Украина падет за неделю, а затем, что Украина поддастся в течение месяца или двух тяжелых боев. Впоследствии глава Кремля считал, что Европа оставит Украину во время холодной зимы без российского газа, а позднее, что Киев можно заставить подчиниться, обстреливая украинские города.

— Последняя теория победы — что у Запада не хватит духу бесконечно вливать огромные ресурсы в Украину — также нуждается в опровержении, потому что дальше этого ничего нет, — пишет автор статьи.

По его мнению, Запад должен в срочном порядке предоставить Украине все, что она может использовать, включая ракеты дальнего действия, чтобы окончательно разрушить 11-мильный Керченский мост между материком и Крымом, и кассетные боеприпасы для уничтожения российских боевых машин и пехоты.

— Разбить российскую армию, как это сделали мы, потратив лишь малую часть нашего оборонного бюджета и ни капли нашей крови, — поразительная стратегическая сделка, — считает Элиот Коэн.

Кроме того, россияне должны прийти к выводу, что Украина — бывшее, по их мнению, псевдогосударство, содержащее “двоюродных братьев” или “младших братьев” — исчезла навсегда. Это означает быстрое вступление в ЕС и НАТО, а также глубокое обязательство Запада восстановить Украину экономически и, что самое важное, вооружить ее до зубов на долгие годы, указывает Коэн.

По его словам, то мельтешение администрации президента США касательно передачи Украине сверхмощных самолетов F-16 является “глупым и недальновидным”.

— Возможно, эти самолеты не будут иметь значения на поле боя через два месяца, но осознание того, что несколько сотен таких самолетов будут поставлены на вооружение в течение следующих пяти лет, будет иметь глубокое символическое значение. Мы должны говорить о том, как мы будем восстанавливать Вооруженные силы Украины — самую большую, проверенную в боях и в некотором смысле самую решительную армию Запада, — пишет он.

Коэн указывает, что при этом Западу нужна агрессивная информационная кампания, чтобы донести до людей реальность поражения России.

В свою очередь, россиянам нужно напомнить, что их слабеющая экономика составляет лишь десятую часть от экономики ЕС и что Кремль не может построить и развернуть современный танк, а их новейший высокоэффективный самолет Су-57 будет превзойден самолетом F-35 из четырех небольших скандинавских государств.

Кремлю стоит понять, считает Коэн, что его генералы устарели и некомпетентны, а высшее командование безразлично к жизни россиян, и, кроме того, техника России уступает украинской, а российское материально-техническое обеспечение прогнило из-за коррупции.

По мнению бывшего советника Госдепа, информационная война должна быть усилена продолжающимися санкциями, целью которых является не столько победа в войне, сколько долгосрочное ослабление российского военного потенциала путем депрессии экономики и вынуждения России обходиться некачественными компонентами и запчастями.

— Россия должна быть изолирована и политически и психологически, играя на историческом двойственном отношении страны к Западу, представленному в двух ее столицах: Санкт-Петербурге, обращенном к Европе, и Москве, обращенной к Азии. Но русская литература, искусство, культура и политическая практика укоренены в ее отношениях с Европой. Возможно, через годы или, что более вероятно, через десятилетия придет время, когда постимперская Россия снова повернется на Запад, — считает автор.

Элиот Коэн уверен, что “все это осуществимо” и в прошлом это уже происходило в меньших масштабах. В подтверждение своих слов он привел пример того, как в конце 1970-х и начале 80-х годов российские лидеры убедились, что они не могут угнаться за развитием западных военных технологий, даже когда они вели и проиграли войну в Афганистане.

— Но наши сегодняшние ожидания должны быть взвешенными. К сожалению, побежденная Россия по-прежнему будет злобной, сердитой и мстительной; вероятно, ею по-прежнему будет управлять “вертикаль власти”, жесткие люди из министерств безопасности; она будет пропитана беззаконием и убийствами; она будет заниматься подрывной деятельностью, политической войной и злонамеренным поведением всех видов. Но кто не предпочтет иметь дело с тысячей “ферм троллей” и подставных организаций, чем с одним Мариуполем? И такая Россия будет гораздо менее опасна для нас, гораздо менее полезна для Китая, гораздо менее способна породить новые чудовищные угрозы в ближайшие годы, — пишет автор.

Профессор Коэн указывает, что ключом к этой стратегии является мужество. По его словам, Запад должен победить свои страхи перед российскими угрозами и эскалацией, перед ядерной бравадой Кремля и даже перед опасениями российского краха.

— Мы должны быть стратегическими и проницательными, но ничего не может быть достигнуто без мужества, — пишет он.

Коэн привел слова папы Римского Иоанна Павла II: “Никогда не сомневайтесь, никогда не уставайте и никогда не унывайте. Не бойтесь”.

Фото: ISW

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