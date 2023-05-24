Буданов розповів, скільки триватиме контрнаступ

Контрнаступ Збройних сил України скоро розпочнеться. Україна вже отримала необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю іноземним журналістам.

– Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це почнеться незабаром, – зазначив керівник ГУР.

Він зазначив, що воїнам ЗСУ необхідно багато зброї та боєприпасів, щоб звільнити всю українську територію від російських окупантів. Буданов стверджує, що запеклі бої під час контрнаступу можуть тривати довгий час через оборону військ РФ.

Керівник ГУР також прокоментував конфлікт ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина з Міноборони РФ. Він заявив, що Пригожин боїться втратити вплив, бореться за свою владу, життя і виживання компанії.

Джерело: NHK

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